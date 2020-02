Top Stimmung bei der Prunksitzung der HNZ im voll besetzten Kulturzentrum Saalbau. Schmissige Tänze und tolle Büttenreden begeisterten. Von Thorsten Wolf

Ein volles Haus im Homburger Kulturzentrum Saalbau, prächtige Stimmung auf und vor der Bühne, bestens aufgelegte Aktive und ein wahrhaft närrisches Publikum: Die große Sitzung der Homburger Narrenzunft am Samstagabend bot alles, was den geneigten Narren zwischen Fettem Donnerstag und Aschermittwoch hinter dem Ofen hervor lockt. Nach dem Einzug in die Narrhalla waren es, ein gute Tradition, die Tanzmäuse, die das Eis in den von Gaby Schmitt, der zweiten Zunftmeisterin der HNZ, und Jo Berger moderierten Sitzung brachen. Ganz vorne mit dabei war die gerade einmal zwei Jahre alte Alisa, die das Herz der Zuschauerinnen und Zuschauer im Sturm eroberte. Der kleine Wonneproppen wuschte über die Bühne, und das närrische Volk jubelte. Für nicht weniger Begeisterung sorgte dann das Mariechen-Medley mit Maya Wagner, Emilie Bopp, Danau Braunert und Gime Zejnullahi.

Bei allem närrischen Treiben: Natürlich ging auch der rassistisch motivierte Mordanschlag von Hanau nicht spurlos an der HNZ-Sitzung vorrüber. Immer wieder wurde in der Bütt der vergangene Mittwoch thematisiert, gleich zu Beginn der Sitzung auch von Martin Eigner in seiner Rolle des „Siebenpfeiffer“. Eigner fand deutliche Worte: „Wenn Rechtsextreme in Shisha-Bars oder wo auch immer wehrlose Bürger erschießen, dann müssen nicht nur den ‚Hombürgern‘ vor Wut die Tränen in die Augen schießen. Habt die Augen auf bei dem rechten Pack.“ Es sollte, gerade im ersten Teil der HNZ-Sitzung nicht das einzige Mal sein, dass man im Homburger Saalbau klar gegen rechte Strömungen Position bezog – das bewies auch der Auftritt von Ansgar Hoffmann als „Till“.

Nach einem gefeierten Bühnenfeger des mit sieben Jahren noch ganz jungen Tanzmariechens Lilli Lambert nahm er die AfD und deren Wählerschaft deutlich ins Visier. „Wer die AfD mag, ist moralisch zerrüttet, dem ist der Intellekt verschüttet.“ Doch natürlich drehte sich gerade bei Hoffmann vieles, und so soll es auch sein, um die lokale Politik. Da bekam jede Ratsfraktion einen mit. Und gerade die vergangenen Monate mit den Prozessen und den Urteilen gegen den suspendierten Homburger Oberbürgermeister Rüdiger Schneidewind und seinen Vorgänger Karlheinz Schöner sowie die Ermittlungen gegen den früheren Bürgermeister Klaus Roth ließ Hoffmann nicht unkommentiert. „Schon der Gedanke, dass uns mal jemand regieren könnt, den noch kein Staatsanwalt und auch kein Richter kennt, der macht mich panisch, weil dann ja unsere Heimatstadt kein Alleinstellugsmerkmal hat ...“ ließ er seinen Till zur Melodie von „Aber dich gibt‘s nur einmal für mich“ singen.

Und natürlich hatte auch Gaby Schmitt als „Putzfrau vom Rathaus“ ihren lokalkolorierten Auftritt. Auf ihrem unüberhörbaren und unübersehbaren Zug durch den Saal blieb sie natürlich auch an Homburgs amtierenden Verwaltungschef Michael Forster hängen. Ihm schmierte sie genüßlich das Thema „Schließung Sozialkaufhaus in Erbach“ unter die Nase. Und sie machte klar: „Wer unter mir Bürgermeischter is, des is mir Worscht.“

Zwischen Bütt und Schunkler, für die Musik sorgten wie immer Take Five in der kleinen Besetzung und die Promillos, gab es natürlich viel, viel Tanz, sehenswerten Tanz. In Sachen Marsch machte da der gemeinsame Auftritt von Jugend- und Juniorengarde den Auftakt. Nicht weniger sehenswert die Elferrratsgarde, noch in der vergangenen Session als Funkengarde auf den Bühnen unterwegs. Schautänzerisch begeisterte die Jugendgarde mit „Geträumter Streit ist halbes Leid“ und die Juniorengarde mit ihrer Erkentnis „Wahre Schönheit kommt von innen“.

Und auch die Gypsies wussten zu überzeugen. Mit ihrem tänzerischen Ausflug in den Orient gaben sie dem Sessionsmotto „Weite Wüsten, heißer Sand, die HNZ im Morgenland“ ein echtes Bild.

Begeistert gefeiert wurde der Auftritt von Christoph Lesch als „Fidelius“. Bei seinem Mix aus Gesang und Büttenrede blieb kein Auge trocken – er sorgte für einen ordentlich Schub in Richtung großes Finale. Was den Machern der Narrenzunft am Samstag, und auch das ist eine gerne gepflegte Tradition, nicht gelang, das war das Einhalten des Zeitplanes. Als Claudia Kowollik und Markus Meisenzahn als „Gerlinde und Herbert Haberecht“ um kurz nach 23 Uhr, dem eigentlich angekündigten Ende der Sitzung, auf große Kreuzfahrt gingen, war man schon weit hinten dran. Immerhin konnte man sich da aber dann noch auf die Auftritte der Männergarde, der Elferatsgarde mit ihrem Schautanz „Herzlich Willkommen bei Wünsch Dir was“ und der „Goldies eleven“ freuen – gut Ding will eben Weile haben.

