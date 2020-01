Der Frauenbund der protestantischen Friedenskirchengemeinde Beeden besucht die Passionsspiele in Auersmacher am Samstag, 18. April. Im Passionsspiel werden die Ereignisse von Palmsonntag bis Karfreitag dargestellt.

Beginn der Vorstellung ist um 15 Uhr. Es wird ein Bus eingesetzt mit Abfahrt ab 13 Uhr, nacheinander an den vier Bushaltestellen in Beeden, beginnend in der Pirminiusstraße zur Blieskasteler Straße. Anmeldung und Infos bei Ruth Wagner, Tel. (0 68 41) 36 53.