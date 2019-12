Feuerwehr, Rotes Kreuz und Technisches Hilfswerk probten am Mittwochabend den Ernstfall. Von Thorsten Wolf

Es ist kurz vor 20 Uhr, dann hat die Zeit der Ungewissheit für Monique von Büren, ihre Kinder Clara, Lukas und Hanna sowie Hannas Freundin Mia ein Ende. Zwei Stunden lang hatten Einsatzkräfte der Homburger Feuerwehr, des DRK-Ortsvereins Homburg und des Technischen Hilfswerks Homburg versucht, die fünf Verschütteten aus den Schlossberghöhlen zu retten. Von Büren und die Kinder waren von einem Deckeneinsturz überrascht worden. Doch glücklicherweise war dies am Mittwochabend kein Ernstfall, sondern eine Großübung.

Als die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr eintreffen, ist klar: Es gibt kein Durchkommen auf einfachem Weg. Zwar kann man sich mit den Eingeschlossenen verständigen, kleinere Gegenstände wie Decken können zu ihnen durchgereicht werden. Aber eine Rettung ohne großen technischen Aufwand ist nicht möglich. Damit steht für den ersten Verantwortlichen vor Ort, Udo Eckardt von der Homburger Feuerwehr, um kurz nach 18 Uhr fest: Das Technische Hilfswerk muss ran. Nur so wird es möglich sein, den Höhlenbereich entsprechend zu sichern, mit Balken und Stahlstützen. Damit beginnt für die Einsatzkräfte – alamiert wurden wie vorgeschrieben alle Homburger Löschbezirke, das Homburger THW und die Retter vom DRK – eine echte Geduldsprobe. Denn schnell geht nun nichts von statten, kann es auch nicht.

Mit zahlreichen Händen, auch unterstützt durch ein Kleinfahrzeug der Feuerwehr, muss viel von dem Material, dass für einen solchen, komplexen Rettungseinsatz nötig ist, von der Schlossberghöhenstraße die Treppen hinab zum Eingang der Schlossberghöhlen und von dort zum Einsturzort gebracht werden: Stahlstützen, Bretter, Aggregate. Auch ein Kleinfahrzeug der Feuerwehr ist im Einsatz. Aber die Zuwegung ist schmal und nicht befestigt. So zügig alles tatsächlich umgesetzt wird, so lange dauert es doch. Denn schnell wird deutlich, dass die Infrastruktur der Höhlen bei einem solchen Einsatzszenario derzeit an ihre Grenzen kommt. Die Wege sind lang und nicht einfach zu bewältigen.

Während das nötige Rettungsmaterial Stück für Stück am Einsatzort eintrifft, versuchen Einsatzkräfte von Feuerwehr und DRK im unmittelbaren Kontakt mit den Verschütteten, denen die Angst zu nehmen. Es wird viel gesprochen, Maximilian Reichhardt vom Löschbezirk Homburg-Mitte und Bernd Schmidt vom DRK Bexbach versuchen immer wieder, bei Monique von Büren und den Kindern die Stimmung hoch zu halten, Zuversicht zu vermitteln. Im Hintergrund sorgt Truppführerin Annegret Kohn von der Feuerwehr ruhig und beruhigend sachlich dafür, dass für den Abtransport der Verschütteten, wenn es so weit ist, alles optimal vorbereitet ist. Und dann heißt es für alle: Geduld bewahren.

„Das ist ja wie Warten auf‘s Christkind“, sagt einer der Retter an der Einsturzstelle. „Nein, schlimmer“, kommentiert Kohn spontan. Da ist es kurz nach 19 Uhr. Um 19.20 Uhr kommt langsam Bewegung in die Aktion, zahlreiche Feuerwehrleute sammeln sich im Bereich der Einsturzstelle. Sie sollen später die Verschütteten auf Tragen hinausbringen. Vier Helfer sind grundsätzlich pro Trage nötig. Das macht schnell klar, was Alexander von Büren, Löschbezirksführer von Homburg-Mitte und für die Übungsanlage verantwortlich, mit dem Begriff „Material-Schlacht“ meint. Um kurz vor 20 Uhr ist dann klar, dass diese Schlacht gewonnen wurde. Wenige Minuten später ist die große Einsatzübung an und in den Schlossberghöhlen beendet. Alexander von Büren hat seine Familie, die zwei Stunden lang die Verschütteten mimte, wieder.

Diese Übung ist dabei nicht nur Training, sondern vorgeschrieben, und das alle drei Jahre. Nur dann darf dort Besucherbetrieb laufen, aus diesem Grund sind am Mittwochabend auch zwei Mitarbeiter des Bergamtes vor Ort. Sie haben einen genauen Blick, auf das, was da läuft, genau wie Alexander von Büren. Der zeigt sich nach Ende der Übung zufrieden mit dem Ergebnis.

„Die Übung lief sehr gut. Und, für den Außenstehenden passend formuliert, so zügig, wie es die Rahmenbedingungen möglich machen. Die Hauptaufgabe war heute, die nötige Logistik herzustellen. Und da haben wir durchaus ein paar Schwächen festgestellt. An denen müssen wir arbeiten. Aber genau deswegen machen wir ja auch eine solche Übung.“

Gefragt, wo diese Schwächen lägen und was genau passieren müsse, schrieb von Büren der Stadt Homburg ein paar Hausaufgaben zu. „Die Zuwegung muss ausgebaut und befestigt werden. Es müssen Wendemöglichkeiten für unser Kleinfahrzeug geschaffen werden. Und es solte vor Ort Material zum Abstützen der Höhlendecke in irgendeiner Form bereitgestellt werden.“ Innerhalb der derzeitig vorhandenen Infrastruktur sei er sehr zufrieden mit dem Verlauf der Übung und der Einsatzmotivation der Feuerwehrleute, „auch die Zusammenarbeit mit dem Technischen Hilfswerk und dem DRK hat sehr gut funktioniert“.