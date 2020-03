Initiative wird von Kirchen, Maltesern, Homburger Tafel, Stadt- und Kreisverwaltung Homburg begrüßt und positiv begleitet Von Peter Neuheisel

Das öffentliche Leben ist seit Mitte der Woche auch bei uns in großen Teilen zum Erliegen gekommen. Die meisten Geschäfte sind geschlossen, alle Veranstaltungen, ob städtisch oder von Vereinen, sind abgesagt – und auch der Vereinssport komplett eingestellt. Die Sportstätten sind geschlossen. Das trifft kleinere Clubs aus allen Stadtteilen, das trifft aber auch den Regionalligisten FC Homburg. Auch dessen Kerngeschäft der Geschäftsstelle ist inzwischen stark eingeschränkt. So wurden Ressourcen frei, und die Verantwortlichen der Grün-Weißen machen nun aus der Not eine Tugend.

„In Zeiten wie diesen ist Hilfe und Unterstützung für die, die allein auf sich gestellt sind, nicht mehr das Haus verlassen können oder zur Corona-Risikogruppe gehören und deshalb nicht mehr selbst einkaufen gehen sollten, oberstes Gebot“, heißt es in einer Pressemitteilung des Clubs. Spontan haben der Geschäftsführer des FCH, Rafael Kowollik, und sein Team beschlossen, aktiv zu helfen.

Mit der Unterstützung des Hauptsponsors Dr. Theiss Naturwaren sei es gelungen, rasch und unbürokratisch ein funktionierendes Netzwerk aufzubauen. Das setzt sich aus folgenden Partnern zusammen: katholische und evangelische Kirchengemeinden, Malteser Hilfsdienst Homburg, Homburger Tafel sowie die Stadt- und die Kreisverwaltung.

Telefonisch melden können sic all die, die Hilfe und Unterstützung benötigen: etwa alleinstehende, ältere Menschen, Alleinerziehende mit Kindern, Ältere und Gehbehinderte. Ziel ist es, in den Belangen des täglichen Lebens zu unterstützen – ob beim Einkauf von Lebensmitteln und Artikeln des täglichen Bedarfs oder auch bei der Vermittlung von Ansprechpartnern bei Alltagsproblemen. Das Telefon in der FCH-Geschäftsstelle am Rondell in Homburg (Durchwahl 8 18 69) ist ab sofort an den Werktagen täglich in der Zeit von 9 bis 15 Uhr besetzt.

Wichtig für die Ansprechpartner im Büro sind Name, Adresse, Telefonnummer, Anliegen. So werden die Besorgungen und Einkäuf per Kurier nach Hause gebracht, vor der Tür kontaktlos abgestellt.

FOTO: Markus Hagen