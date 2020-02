später lesen Faschingswanderung und Heringsessen Zwei Termine der Wanderfreunde Teilen

Twittern



(red) Die Ski- und Wanderfreunde Einöd veranstalten am Samstag, 15. Februar, ihre Faschingswanderung. Diese führt durch die Einöder Umgebung. Abmarsch ist um 9.10 Uhr an der Hütte. Nach Rückkehr gibt es Mittagessen, danach Faschingstreiben in der Hütte.