Sieben-Kilometer-Tour über den Karlsberg – verkleidet! Faschingswanderung des PWV

(red) Am Sonntag, 23. Februar, findet die Faschingswanderung des Pfälzerwald-Vereins Homburg statt. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Kehrberghütte in Homburg. Die circa sieben Kilometer lange Wanderung führt über den Karlsberg und wieder zurück zur Hütte – natürlich verkleidet.