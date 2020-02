Viele Menschen möchten auch im Alter möglichst lange und möglichst selbstständig zu Hause leben. Doch das ist oft schon deswegen schwierig, weil die Wohnung dafür nicht geeignet ist. So können etwa Treppen in den eigenen vier Wänden zu Hindernissen werden, wenn das Gehen schwerfällt. red

Oft ist es dann auch schlicht zu mühsam oder sogar gefährlich, in Dusche oder Badewanne mit einem hohen Rand zu steigen. Allerdings kann da auch Abhilfe geschaffen werden.

Am Dienstag, 17. März, bietet das Amt für Jugend, Senioren und Soziales um 15 Uhr im „Krea(k)tiv, Treffpunkt für Alt und Jung“, in der Hohenburgschule, Schulstraße 20, eine Veranstaltung zu diesem Thema an. Fachkräfte des Pflegestützpunkts des Saarpfalz-Kreises informieren allgemein zu Hilfen bei der Wohnraumanpassung im Alter. Gegebenheiten, die in jungen und mittleren Jahren zu den Bedürfnissen der Bewohner einer Wohnung passen, stellen sich nämlich im fortgeschrittenen Lebensalter oft als ungeeignet heraus.

Die meisten Wohnungen seien weder alten- noch behindertengerecht ausgestattet, hieß es weiter zum Thema von der Stadt. Manchmal genügten jedoch schon kleine, aber effektive Veränderungen, um das Leben in den eigenen vier Wänden zu erleichtern oder gar erst möglich zu machen.

Wer gerne dabei sein möchte: Eine Anmeldung zum Infonachmittag am 17. März ist nicht erforderlich.

www.homburg.de

www.psp-saar.net