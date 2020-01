In vielen Ländern Europas treffen sich in den ersten Januarwochen Christen aus verschiedenen Kirchgemeinden in ihren lokalen und regionalen Allianzen zum Gebet. Das Thema der Allianzgebetswoche 2020 lautet „Wo gehöre ich hin?

“. Auch in Homburg finden an verschiedenen Orten Begegnungen statt, zu denen die Evangelische Allianz Homburg, Christen verschiedener Gemeinden und Gemeinschaften sowie die ganze Bevölkerung einlädt. Eröffnet wird die Gebetswoche am Sonntag, 12. Januar, 10 Uhr, in der Freien Evangelischen Gemeinde Homburg, Pirminiusstraße 38, mit einem Gottesdienst.

Der Vorsitzende der Deutschen Evangelischen Allianz, Ekkehart Vetter, wird diesen Gottesdienst durch die Predigt, mitgestalten. Ab Montag, 13. Januar, sind Gebetsabende vorgesehen. Sie werden von verschiedenen Gemeinschaften und Personen geleitet und beginnen jeweils um 19.30 Uhr. Und zwar am Montag und Dienstag in der Pirminiusstraße 38. Am Mittwoch 15. Januar findet um 7 Uhr ein Frühgebet im Gebäude 74 (1. OG über Mensa) des Uniklinikums statt. Am Abend folgt ein Gebetsabend bei der Freien evangelischen Gemeinde Homburg. Am Donnerstag 16. Januar, wird um 9 Uhr, ein Gebet am Morgen, in der Freien evangelischen Gemeinde angeboten. Zum Abschluss wird um 18.15 Uhr, im Diakoniezentrum Haus am Schlossberg, Schwesternstraße 9, eine Gebets-Andacht gefeiert. Für Freitag, 17 Januar, 19.30 Uhr, ergeht eine Einladung zur Freien evangelischen Gemeinde Homburg, Pirminiusstraße 38. Für Samstag 18. Januar wird zum Gebet, in der Gemeinde Fels der Hoffnung, Schillerstraße 5, eingeladen.

Der Abschluss der Gebetswoche wird mit einem Gottesdienst am Sonntag 19. Januar, 10 Uhr, in der Pirminiusstraße 38 gefeiert.

Info: Tel. (0 68 41) 75 57 10.