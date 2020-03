Überblick über die Veranstaltungen, die wegen Corona nicht stattfinden werden. Stadt Bexbach untersagt Feuerwehr Gemeinschaftstreffen. Von Ulrike Stumm

Immer mehr Vereine und andere Veranstalter entscheiden sich dafür Konzerte, Basare, Kurse abzusagen, auch solche, zu denen nicht so viele Menschen erwartet werden. Zudem gilt ja ohnehin die Ankündigung der Landesregierung, dass alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen untersagt werden. In einem Überblick sind hier die expliziten Absagen in Homburg, Bexbach, Kirkel, die bis Donnerstagnachmittag eingetroffen sind, zusammengefasst, dies ohne Garantie auf Vollständigkeit: Generell hat sich die Stadt Bexbach dazu entschieden, geplante Gemeinschaftsveranstaltungen der Freiwilligen Feuerwehr abzusagen. So soll die Einsatzbereitschaft aufrecht erhalten werden. Von dieser Entscheidung sind zunächst betroffen die Jahreshauptversammlungen am 14. und 21. März der Löschbezirke Höchen und Oberbexbach. Die abgesagten Veranstaltungen werden sobald wieder möglich nachgeholt.

Auch die Multivisionsshow „Kanada und Alaska“ mit Reiner Harscher am 17. März im Saalbau wird nicht stattfinden. Gekaufte Tickets können an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.

FOTO: dpa / Georg Hochmuth

Im Altstadter Kunststall fällt am 14. März, das Konzert mit dem „Chronatic Quartet“ aus. Es werde nachgeholt, wann, ist unklar.

Abgesagt wird auch am 21. März der Frühlingsmarkt in Beeden.

Neu gecancelt wurde auch das für Sonntag, 15. März, geplante Philosophencafe zum Thema „Gerechtigkeitstheorien und ihren Grenzen“.

Der Förderverein der katholischen Kindertagesstätte St. Josef Jägersburg setzt den geplanten Second-Hand-Kleiderbasar am 21. März ab. Ein nächster Basar sei wieder für Herbst geplant.

Der für den 22. März angesetzte 30. DJK-Diözesanverbandstag und die Arbeitstagung am Vortag werden verschoben. Als neuer Termin ist der 19./20. September festgelegt. Der Veranstaltungsort in Ensheim sei bereits reserviert. Einladungen und weitere Hinweise werden fristgemäß versandt, hieß es.

Außerdem teilte die Homburger „Akademie für Ältere“ aktuell mit, dass einige Kurse ausfallen. Dies gelte für alle Angebote, die normalerweise in der Seniorenresidenz Hohenburg stattfinden. Dies sind: Spanisch, Englisch, Französisch, Kunstgeschichte, Literatur, Gedächtnistraining und das „Spielecafé“. Die Computerkurse, „Fit in die Woche“ und „Tai Chi“ sowie die „Aquarellmalerei“ könnten vorerst laufen, da sie in der Hohenburgschule und der Paul-Weber-Schule stattfinden. Darüber hinaus entfalle auch der Kurs „Klangschalenmeditation“.

Abgesagt ist die Auszeichnung der ersten drei Biosphärenschulen des Biosphärenreservates Bliesgau, vorgesehen für Dienstag, 17. März. Geehrt werden sollten dabei die Robert-Bosch-Schule, die Gemeinschaftsschule Mandelbachtal sowie das Mannlich-Gymnasium.

Bereits seit Mittwoch bekannt ist, dass am Freitag, 13. März, das Doppelkonzert „Mannlich meets...“ im Homburger Mannlich-Gymnasium mit dem Trio SMS und der Gruppe „Birds of a Feather“ ausfallen wird. Gekaufte Karten können im Sekretariat der Schule zu den Dienstzeiten zurückgegeben werden. Der Kaufpreis werde erstattet. Es könne kein Ersatztermin angeboten werden, da zunächst die weitere Entwicklung abgewartet werden müsse. Die AG Eventmanagement der Schule werde versuchen, zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr einen Wiederholungstermin zu finden, hieß es.

Auch diese Absagen standen bereits fest: Der Gottesdienst Abenteuerland der Pfarrei Heilig Kreuz Homburg am kommenden Sonntag, 15. März, fällt aus. Am 16. März gibt es keine Vernissage zur Ausstellung von Norbert Weber in der Saalbau-Galerie in Homburg. Die Ausstellung selbst findet aber statt (Bericht: siehe auch Seite C 3).

Auch für die Schau „XChange“ mit Arbeiten Lüneburger Künstler im Kundencenter der Kreissparkasse Saarpfalz in Homburg wurde die Einladung zur Vernissage am 18. März zurückgenommen, die Ausstellung findet aber statt, geht bis zum 3. April. Die Werke aus Malerei, Objektkunst, Grafik, Foto, entstammen dem Bestand des Kunstarchivs der Sparkassenstiftung Lüneburg.

Am 21. März gibt es keine Theateraufführung bei der Feuerwehr, Löschbezirk Kirkel-Neuhäusel. Geld für gekaufte Karten wird bei den Vorverkaufsstellen zurückerstattet, schreibt der Förderverein.

Zudem sagt die protestantische Kita Walfisch den für 21. März geplanten Second-Hand-Basar in der Burghalle Kirkel ab. Rückfragen: Telefon (0 68 49) 61 16.

Die protestantische Kirchengemeinde Homburg bläst das Frauenfrühstück am 24. März sowie alle Gottesdienste und Veranstaltungen im Haus am Schlossberg für März ab. In Bexbach wird es am 29. März keine Line-Dance-Veranstaltung im Volkshaus Bexbach geben. Die Veranstaltung werde verlegt, bereits erworbene Eintrittskarten werden bei Rückgabe erstattet, so die Stadt.

Auch die Veranstaltung „Mobilität muss sein!“ am 6. April im Homburger Forum wird nicht stattfinden. Abhängig davon, wie sich die Situation weiter entwickelt, soll ein neuer Termin wohl im zweiten Halbjahr festgelegt werden, teilen Saarpfalz-Kreis und die Firma Bosch mit.

Die Ski- und Wanderfreunde Einöd halten zudem ihre Hütte in Schwarzenacker bis auf weiteres geschlossen.