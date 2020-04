später lesen Mehrere Veranstaltungen betroffen Alle Mai-Termine werden abgesagt Teilen

Die evangelische/katholische Studierenden- und Hochschulgemeinde am Uniklinikum des Saarlandes in Homburg sagt alle für Mai geplanten Veranstaltungen wegen der Corona-Krise ab, neue Termine stünden bislang noch nicht fest, hieß es weiter in einer Mitteilung. red