(red) Der VdK Homburg lädt seine Mitglieder und Gäste zu einem Stammtisch mit Vortrag ein – am Donnerstag, 12. März, 18 Uhr, im Hasenheim, Am neuen Schulhaus 1 A, in Beeden. Referent des Vortrages „Bewusst ernähren – leichter leben“, ist der zertifizierte Ernährungsberater Klaus Mayer aus Homburg.