später lesen Täter schlug die Scheibe an Friseurgeschäft ein Einbrecher stiehlt Münzgeld FOTO: dpa / Daniel Maurer FOTO: dpa / Daniel Maurer Teilen

Twittern



Ein Einbrecher hat am vergangenen Samstag, 7. März, gegen 4.55 Uhr die Scheibe eines Friseurgeschäftes in der Steinbachstraße in Erbach eingeschlagen. Danach sei er in dem Laden zum etwa zwei Meter vom Eingang entfernten Kassenbereich des Geschäftes gelaufen. Von