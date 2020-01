später lesen Mastauhof und Stallungen bei Bierbach betroffen Drohungen wegen Pferdeäpfeln: Polizei sieht Parallelen Teilen

Die Homburger Polizei hat bestätigt, dass es große Ähnlichkeiten zwischen den Drohbiefen gegen den Mastauhof in Schwarzenbach und den Stallungen nahe des Bliestalfreizeitwegs bei Bierbach gibt. Während am Mastauhof am 6. Dezember 2018 und am 6. Dezember 2019 ein Unbekannter in Krakelschrift seinen Unmut über Pferdeäpfel auf Gehwegen kundtat und unlängst mit Brandstiftung drohte (wir berichteten), sei es auch beim Schreiben, das am 23. November 2019 an ein Brett an den Stallungen in Bierbach angebracht wurde, um Ärger mit den Hinterlassenschaften der Pferde gegangen. Von Eric Kolling