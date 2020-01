später lesen Am Zunderbaum in Homburg Vier Stahlfelgen gestohlen Teilen

Bislang unbekannte Täter haben am Freitag, 24. Januar, zwischen 7.30 Uhr und 14 Uhr vier Stahlfelgen an einem Tieflader-Anhänger gestohlen. Dieser war auf dem frei zugänglichen Gelände einer Rohrhandelsfirma im Homburger Industriegebiet Am Zunderbaum abgestellt.