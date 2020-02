später lesen Auf dem Mitfahrerparkplatz an der B 423 Nummernschilder von drei Autos geklaut Teilen

Twittern



Ein oder mehrere unbekannte Täter haben am Samstag, 15. Februar, zwischen 14.30 und 21.15 Uhr auf dem Mitfahrerparkplatz Reiskirchen an der B 423/Anschlussstelle Homburg an drei Autos jeweils die hinteren Kennzeichen entwendet. Von Ulrike Stumm