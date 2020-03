Viele Homburger Traditionsgeschäfte haben schon geschlossen, weitere werden folgen. Wir fragten die Wirtschaftsförderin Dagmar Pfeiffer, wie es weitergeht mit der Homburger Geschäftswelt. Von Christine Maack

Mit den Innenstadtgeschäften verhält es sich wie mit den eigenen Kindern. Jahrelang sind sie da, und man ist froh darüber. Doch eines Tages sind sie weg, weil die Zeit nun mal voranschreitet und nicht immer alles ewig Bestand hat, auch wenn man es noch so bedauern mag.

„Natürlich entstehen zunächst Lücken. Aber eine Innenstadt wandelt und verändert sich“, sagt die Wirtschaftsförderin der Stadt Homburg, Dagmar Pfeiffer. Wir befragten sie angesichts von gerade erfolgten und im Laufe des Jahres noch zu erwartenden Schließungen von traditionellen Homburger Geschäften.

Und wie geht es weiter mit der Homburger Geschäftswelt? „Die Innenstädte wandeln sich, sie unterliegen Moden. In den vergangenen 50 Jahren war der Klassiker das Damenmode-Geschäft, ein Herrenausstatter, Wäsche und Kindersachen. Das geht immer mehr zurück. Auch, weil die Leute im Internet bestellen oder diese Dinge einfach woanders kaufen“, sagt sie, „dieser Trend hat übrigens nichts mit Homburg zu tun, sondern ist überall zu beobachten“.

Und was folgt? Auch das kann man in Homburg gut beobachten: „Gastronomie“, betont Dagmar Pfeiffer. Einerseits gebe es die klassischen deutschen Gaststätten, ebenso die chinesischen, griechischen oder italienischen Restaurants, die zum festen Bestand gehören. Ergänzt werden diese nun durch Trendgastronomie, die neu hinzukommt. Mit Bioprodukten aus der Region, mit glutenfreien oder veganen Angeboten oder mit besonderen Patisserien.

Einerseits werde oft geklagt, dass die guten Geschäfte aus der Innenstadt verschwinden, „aber ich höre selten, dass sich mal jemand freut, dass diese Lücken wieder gefüllt werden. Und zwar nicht mit Spielhallen oder Billigläden, sondern mit mutigen jungen Unternehmern“.

In diesem Zusammenhang verweist Dagmar Pfeiffer zum Beispiel auf „Ennie’s Deli“, ein Tagesrestaurant, mit dem sich eine junge Frau aus Homburg selbstständig gemacht hat. Auch „Chef kocht“ ist so ein neuartiges Konzept, mit dem ein Ehepaar bodenständiges Essen aber auch vegane Angebote vor den Augen der Gäste zubereitet. Eine Erfolgsstory sei auch „Michaels Dekoccino“, ein junges Konzept, in dem man nicht nur alles Mögliche essen, sondern auch alles Mögliche kaufen könne. Neu hinzugekommen seien auch ein Fischrestaurant, Feinkost-Geschäfte, eine Confiserie – und in die Räume des Fischgeschäftes Flatter zieht gerade ein Burger-Restaurant ein.

Dass Innenstädte immer mehr zu Essensmeilen werden, liege auch an den Parkmöglichkeiten, die am Abend meist besser seien als tagsüber. Aber was für die Restaurantbesucher noch wichtig sei: „Sie wollen ein hübsches Umfeld. Ein gemütliches Restaurant wird sich nicht an einem menschenleeren Stadtrand ansiedeln.“

Insofern sei die Homburger Altstadt durchaus eine 1-A-Lage und gut nachgefragt. Wenn also das traditionelle Lampengeschäft zum Sommer schließt, wird dort auch wieder jemand die Lücke füllen, da ist sich Dagmar Pfeiffer sicher. Sorgen macht ihr hingegen der obere Bereich der Eisenbahnstraße, „da tut sich nicht viel“.

Es sei schwer, Lagen wiederzubeleben, die nicht gut laufen, „es sei denn, die überregionalen Filialisten ändern ihre Strategie.“ Der Umzug einer großen Filiale habe schon oft das ganze Geschäftsumfeld verändert. Ob das in Homburg zutreffe, sei fraglich: „Vielleicht sind wir auch als Stadt einfach zu klein, um wirklich alle Geschäftsräume gewinnbringend zu betreiben.“

Dass demnächst ein Musikgeschäft ins Talzentrum kommt und dass dort auch eine erfolgreiche Schneiderei angesiedelt werden konnte, begrüßt Dagmar Pfeiffer ausdrücklich, „da es den Standort Talzentrum aufwertet“. Man müsse weiterhin darauf achten, dass das Talzentrum für Geschäftswelt und Kunden attraktiv bleibe.

Was die Homburger Geschäftswelt betrifft, so betont Dagmar Pfeiffer, würden hier gerne „die Kompetenzen der Stadt überschätzt“. Sie könne weder die Geschäftsleute zu gemeinsamen Öffnungszeiten zwingen noch ihnen irgendwelche Vorschriften über die Höhe der Mieten machen. Das regele eben der freie Markt.

Sie könne auch nichts gegen Immobilienbesitzer machen, die an eine Spielhalle vermieteten, „auch wenn ich das nicht gut finde“.

Außerdem gebe es Vorschriften, die man nicht einfach umgehen könne. So dürfe man beispielsweise eine bestehende Fußgängerzone nicht einfach wieder für den Verkehr freigeben, auch wenn es sich anbiete. Außerdem seien die Rechte der Innenstadtbewohner zu respektieren, was sich bei sommerlichen Freiluft-Veranstaltungen nicht immer als einfach erweise.

Dagmar Pfeiffer betont, sie könne nur beratend tätig werden und vor allem junge Gründer unterstützen. Seit Jahren bietet sie Interessierten ein Gewerbeflächenverzeichnis an. Diese Dienstleistung, die einen Überblick beispielsweise über freie Grundstücke, Hallen, Lager, Ladenlokale, Büro- und Praxisräume bietet, ist kostenlos für Anbieter und Nutzer.

Wer Interesse hat, ein Ladenlokal oder ein Restaurant zu eröffnen, kann sich an Wirtschaftsförderin Dagmar Pfeiffer wenden, Telefonnummer (0 68 41) 10 14 09.