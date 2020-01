später lesen Große Nachfrage Soziales Kaufhaus länger geöffnet Teilen

Das soziale Kaufhaus „fairness“ in Erbach verlängert seine Öffnungszeiten. Aufgrund gestiegener Nachfrage weite das in der Berliner Straße 80 ansässige Kaufhaus ab Februar seine Öffnungszeiten aus, hieß es in einer Mitteilung des Lebenswerks. red