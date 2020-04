Die Öffnung kleinerer Geschäfte ab Montag bringt durchaus einige Herausforderungen für die Stadt Homburg und die Gewerbetreibenden mit sich. Von Peter Neuheisel

Die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer haben am Mittwoch die Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie vorsichtig gelockert. Gleichzeitig bleiben aber zunächst die Ausgangsbeschränkungen und die Abstandsregeln bestehen. Die Politik will nicht riskieren, dass durch eine zu schnelle Rückkehr in die Normalität die Virusinfektionen wieder zunehmen, das betonte am Donnerstagvormittag Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) in seiner Pressekonferenz. Die ab dem kommenden Montag geltenden Lockerungen betreffen das gesamte öffentliche Leben, also auch die Städte und Gemeinden. Denn: Kleinere Geschäfte bis zu einer Größe von 800 Quadratmetern dürfen ab kommender Woche wieder öffnen – allerdings nur unter strengen Hygiene-Auflagen, beispielsweise was Abstandsregeln im Kassenbereich sowie weitere Schutzkonzepte betrifft, die noch detailliert ausgearbeitet werden sollen. Wir sprachen mit dem kommissarischen Verwaltungschef der Stadt Homburg, Bürgermeister Michael Forster (CDU) darüber, wie diese nicht einfache Vorgehensweise umgesetzt werden könnte.

Zunächst begrüßte Michael Forster die Beschlüsse für eine leichte Lockerung der Beschränkungen. Er sei aber froh, dass die sonstigen Begrenzungen noch ein paar Wochen weiter gelten, sonst sei seiner Meinung nach die Gefahr zu groß, dass die Infektionszahlen erneut ansteigen. Vor allem findet er gut, dass – entgegen erster Empfehlungen – am 4. Mai nicht die Grundschulen öffnen werden, sondern dass man ganz bedacht mit den älteren Jahrgangsstufen beginnen wolle.

Zu den Lockerungen für die Geschäftswelt gibt der Bürgermeister im Gespräch mit unserer Zeitung unumwunden zu, dass ihm die bevorstehende Umsetzung durchaus Sorgen bereite. So seien die Geschäftsinhaber angehalten, Hygienemaßnahmen einzuhalten. „Wie will man dafür sorgen, dass die Abstände in den Läden eingehalten werden beziehungsweise nur eine geringe Anzahl von Personen gleichzeitig hineingelassen wird?“ Das sei nicht nur für die Geschäftsbetreiber mit einigem Aufwand verbunden. Auch auf die Homburger Ordnungshüter sieht der Bürgermeister Arbeit zukommen. Das Ganze muss nämlich kontrolliert werden. „Die Leute der Ortspolizeibehörde werden ständig unterwegs sein müssen, um Stichproben-Kontrollen durchzuführen.“

Auch sieht Forster einige Diskussionen mit Gewerbetreibenden auf die Stadt zukommen. Fragen könnten lauten: Warum darf dieses Geschäft öffnen, warum meines nicht? Ich könnte meine Räume doch durch Verrücken von Regalen etwas verkleinern, um unter 800 Quadratmeter Verkaufsfläche zu kommen? Wie verhält es sich mit dem Saarpfalz-Center? Shoppingcenter sollen laut Ministerbeschluss weiterhin nicht öffnen dürfen. Der Bürgermeister will vom bisher stringenten Vorgehen seiner Behörde nicht abrücken. „Wir werden uns genau an die Vorgaben des Ministerrates halten und dafür Sorge tragen, dass es nicht zu Menschenaufläufen kommt.“ Grundsätzlich gehe es ja darum, die Stellschrauben nur minimal zu verstellen. „Im ersten Schritt werden nun unter anderem die Einzelhändler in dieser schweren Zeit unterstützt.“ Wenngleich Forster durchaus Verständnis für größere Anbieter oder Gastronomen hat, die in diesem ersten Schritt noch nicht zum Zuge kommen, „bei denen es aber in Teilen um die Existenz geht“.

In einem anderen Punkt herrscht seit Mittwochabend Klarheit: Von sämtlichen Großveranstaltungen können sich die Bürger getrost verabschieden. Bis vorerst 31. August bleiben diese untersagt. Das trifft die Kreisstadt vor allem bei der Veranstaltungsreihe des Musiksommers. Freitagabends und samstagvormittags wird es auf dem historischen Marktplatz keine Livemusik geben. Die „Querbeat“-Veranstaltungen und Jazzfrühschoppen, die eigentlich Ende Mai starten sollten, dürfen bis Ende August nicht beginnen. Anfang der Woche waren die Veranstalter noch positiver gestimmt. Von einem späteren Start der Musiksaison war man schon ausgegangen. Aber wenigstens einige Konzert sollten doch möglich sein. Dieser Wunsch wird nun nicht erfüllt. Michael Forster am Donnerstag: „Ein Start der Reihe wäre jetzt erst im September möglich. Ob das groß Sinn macht, weiß ich nicht, zumal dann das Wetter auch eher inkonstant ist.“ Er werde dem Veranstalter, der Interessengemeinschaft Homburger Altstadt, vorschlagen, den Musiksommer für diese Saison komplett abzusagen. Dann habe man Klarheit.

Außerdem steht jetzt fest, dass die Freunde der klassischen Musik auf das alljährlich stattfindende Großereignis auf dem historischen Marktplatz 2020 verzichten müssen. Das Klassik-Open-Air mit dem Homburger Sinfonieorchester, das regelmäßig um den Feiertag „Mariä Himmelfahrt“ unter freiem Himmel steigt, fällt der Auftrittssperre ebenfalls zum Opfer. Ein späterer Zeitpunkt ist unrealistisch.

FOTO: Thorsten Wolf