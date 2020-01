Er war seit 2012 in Homburg tätig

Der Chef des Homburger Amtsgerichts Olaf Papesch ist mit 61 Jahren gestorben. Papesch war seit April 2013 am Gericht tätig, seit September 2017 war er krankheitsbedingt ausgefallen. Ihn hat seitdem Stellvertreter Joachim Klesen kommissarisch vertreten. Von Eric Kolling und Johannes Werres

Wie es offiziell mit der Besetzung des Postens weitergeht, ließ sich gestern nicht klären.

Auch in Dillingen, wo Papesch für die SPD politisch aktiv war, wurde getrauert. „Die Nachricht von Olaf Papeschs Tod hat uns alle tief bestürzt. Viele Jahrzehnte hat er sich in der SPD engagiert, bei den Jusos, später als Vorsitzender der SPD Dillingen-Innenstadt und im Kreistag“, würdigte ihn am Montag Patrik Lauer, Vorsitzender des SPD-Kreisverbands Saarlouis.