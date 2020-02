später lesen Nachfolger des Heringsessens Stadt lädt am Aschermittwoch zum Bürgerempfang ein Teilen

In den vergangenen Jahren veranstaltete die Kreis- und Universitätsstadt Homburg am Aschermittwoch für geladene Gäste ein Heringsessen. Auch in diesem Jahr wird es eine Veranstaltung geben, teilt die Stadtverwaltung jetzt mit. Von red