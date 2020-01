später lesen Motorsägenschein ist Voraussetzung für eine Zuteilung Brennholz aus dem Stadtwald Teilen

Twittern



Die Stadt Homburg bietet interessierten Bürgern wieder den Kauf von Brennholz aus dem Stadtwald an. Bei dem in Rede stehenden Brennholz handelt es sich um Mischholz in unterschiedlichen Stärken, das auf Holzpolter – also auf Lagerflächen für gestapeltes Stammholz – an befahrbaren Waldwegen gelagert ist. Von red