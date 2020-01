später lesen Biosphäre lädt ein Der neue Bliesgau-Kalender ist ab 5. Februar erhältlich Teilen

Twittern



Der neue Bliesgau-Veranstaltungskalender ist ab Mittwoch, 5. Februar, erhältlich. Mit fast 400 Veranstaltungen lädt er Gäste und Einheimische zum Entdecken der Biosphäre Bliesgau ein. Den Anfang macht dabei gleich am 8. Februar eine Waldkauzwanderung, gefolgt von einer geführten Alpaka-Romantik-Wanderung, die am Valentinstag, 14 Februar, ab 10 Uhr vom Helenenhof in Erfweiler-Ehlingen startet.