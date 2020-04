später lesen Polizei sucht Zeugen Weißer VW Pheaton in Erbach gestohlen Teilen

In der Nacht von Montag, 13. April, 22.30 Uhr, auf Dienstag, 14. April, 5.45 Uhr, ist in Erbach ein weißer VW Pheaton mit Homburger Kennzeichen gestohlen worden. Laut Polizei war er verschlossen vor einem Anwesen in der Hasenäckerstraße in Erbach geparkt. Von Eric Kolling