Verkäuferin in Erbach mit Beil bedroht Versuchter Raubüberfall auf Schreibwarenladen

Mit einem Beil hat ein Unbekannter am Freitag, 17. April, gegen 6.45 Uhr versucht, einen schweren Raub auf einen Schreib- und Tabakwarenladen mit Lotto-Annahmestelle in der Tempelhofer Straße in Erbach zu verüben. Von Eric Kolling