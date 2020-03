später lesen Zeugen gesucht Spiegel beschädigt von grauem Opel Teilen

Am Donnerstag, 19. März, hat die Polizei Homburg eine Fahrerflucht bestätigt. Sie spielte sich zwischen 8.30 und 15.30 Uhr vor dem Anwesen Am Hochrech 34 in Homburg ab. Dort wurde ein geparkter grauer Opel Astra durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug am linken Außenspiegel beschädigt. Von Eric Kolling