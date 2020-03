später lesen 250 Euro und Einkäufe weg Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl von Einkaufstasche Teilen

Die Polizei Homburg sucht nach einem älteren Mann, der am Montag, 2. März, gegen 11.15 Uhr eine Einkaufstasche geklaut haben soll. Wie die Beamten mitteilen, wurde die Tasche mitsamt Inhalt da in einem Lebensmitteldiscounters in der Straße Am Stadtbad in Homburg einem 31-Jährigen geklaut. Von Eric Kolling