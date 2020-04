später lesen Polizei sucht Zeugen Containerbrand in Erbach Teilen

Twittern



Am Donnerstag, 2. April, hat kurz vor 17 Uhr in der Tempelhofer Straße in Erbach ein Altpapiercontainer gebrannt. Laut Polizei konnte die Feuerwehr Homburg die Flammen schnell löschen, so dass kein Sachschaden entstand. Von Eric Kolling