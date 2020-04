später lesen Zwei Außenspiegel malträtiert Autos beschädigt: Polizei sucht Unbekannten Teilen

Twittern



Wer hat gesehen, wie sich ein Unbekannter am Dienstag, 14.April, gegen 7.50 Uhr, an zwei Autos in der Lappentascher Straße in Homburg zu schaffen gemacht hat? Das will die Homburger Polizei in einem Zeugenaufruf wissen. Von Eric Kolling