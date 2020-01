Seit Anfang des Jahres wird die Pfarrei Heilig Kreuz in Homburg kommissarisch geführt, nun hat das Bistum Speyer angekündigt, dass hier ein neues Modell der Pfarreileitung erprobt werde: Künftig soll ein Leitungsteam bestehend aus drei hauptamtlichen und zwei ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Pfarrei führen, hieß es. Von Ulrike Stumm

Die Pfarrei Heilig Kreuz umfasst die fünf bis 2015 selbstständigen Gemeinden und Kuratien: St. Michael, St. Fronleichnam (beide Homburg), Maria Hilf (Bruchhof-Sanddorf) und Maria Geburt (Schwarzenacker).

Bis zum Jahresende war hier Pfarrer Markus Hary zuständig. Bei seiner Verabschiedung war noch kein Nachfolger für die Pfarrei in der Homburger Innenstadt benannt worden. Im Moment hat Jens Henning, Schulseelsorger des Gymnasiums Johanneum, die Leitung der Pfarrei kommissarisch übernommen, vorgesehen ist dies bis Ende Juli, hatte es bislang geheißen.

Generalvikar Andreas Sturm nennt neue Herausforderungen als Grund dafür, warum das Bistum in Heilig Kreuz neue Wege gehen wird. Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende sollen künftig gleichberechtigt und auf Augenhöhe in der Leitung der Pfarrei zusammenwirken. „Wir wollen durch diesen Schritt mehr Partizipation und mehr Teamarbeit ermöglichen“, so Generalvikar Sturm. Gleichzeitig weist er auf den Rückgang pastoraler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bistum hin. Er betreffe nicht nur die Priester, sondern zeige sich ebenso in den Berufsgruppen der Diakone sowie der Pastoral- und Gemeindereferentinnen und -referenten.