Selbst Richter am Bundesgerichtshof (BGH) machen offenbar Fehler oder formulieren nicht so ganz präzise: In einer Pressemitteilung des obersten Gerichts zur Aufhebung des Untreue-Urteils gegen Rüdiger Schneidewind (52) ist von dem „früheren Oberbürgermeister der Stadt Homburg“ zu lesen. Von Michael Jungmann

Diese Wortwahl ist wohl nicht ganz korrekt, denn tatsächlich ist der SPD-Politiker derzeit „nur“ bei reduzierten Amtsbezügen vom Dienst suspendiert.

Deutlich gravierendere Fehler sind aber der vierten Strafkammer des Saarbrücker Landgerichts mit ihrem Urteil in der Homburger Detektivaffäre gegen den damals amtierenden Rathauschef unterlaufen. Der fünfte Strafsenat des BGH in Leipzig spart nicht an Kritik und hebt das Urteil, das vor knapp einem Jahr fiel, auf. Die Revision von Schneidewinds Verteidiger Joachim Giring „hatte überwiegend Erfolg“. Die Saarbrücker Richter hatten den OB wegen besonders schwerer Untreue im Amt zu einer Freiheitsstrafe von 15 Monaten auf Bewährung und einer Geldauflage von 10 000 Euro verurteilt. Hintergrund ist die Verpflichtung eines teuren Düsseldorfer Detektivbüros, dessen Ermittler wochenlang Mitarbeiter des Homburger Bauhofes, die im Verdacht standen, in die eigene Tasche zu wirtschaften, überwachten. Die Schlussrechnung lautete über rund 330 000 Euro, wovon die Stadtkasse knapp 260 000 Euro überwies. Ein Zivilprozess dazu ist noch nicht abgeschlossen.

Die BGH-Richter rügen in ihrem 19-seitigen Beschluss mehrere Rechtsfehler und ordnen deshalb eine neue Verhandlung vor einer anderen Saarbrücker Strafkammer an. „Lückenhafte Beweiswürdigung“ kreidet der BGH der vierten Strafkammer an. Zudem sei teilweise von „einem falschen rechtlichen Maßstab ausgegangen“ worden und teils seien Feststellungen „nicht durch eine tragfähige Beweiswürdigung belegt“. Dies betrifft konkret die Feststellung der Richter, Schneidewind habe von Anfang an geplant, dass die Detektive sechs Wochen ermitteln. Der BGH schreibt in seinem Leitsatz: „Ein Entscheidungsträger handelt im Bereich der öffentlichen Verwaltung nicht stets pflichtwidrig, wenn er nicht das sparsamste im Sinne des niedrigsten Angebots wählt. Beim Unterlassen eines Preisvergleichs oder einer Ausschreibung kommt eine Strafbarkeit nur bei evidenten und schwerwiegenden Pflichtverstößen in Betracht.“ Schneidewind hatte bekanntlich nicht geprüft, ob es günstigere Angebote für die Überwachung gab. Angesichts der Besonderheiten des Detektivgewerbes sei dies „kein gravierender, zur Strafbarkeit führender Pflichtverstoß“.

Doch der BGH gibt auch einen deutlichen Hinweis, dass Schneidewind möglicherweise zu Lasten der Stadt Untreue durch Unterlassen begangen habe: Er hätte den Detektiv-Vertrag frühzeitig kündigen können. Die Staatsanwaltschaft hatte eine solche „gravierende Treupflichtverletzung“ ursprünglich auch angeklagt und eine Bewährungsstrafe von zehn Monaten beantragt.

Verteidiger Giring wollte die BGH-Entscheidung am Mittwoch nicht näher kommentieren. Er sagte: „Es freut mich für meinen Mandanten, dass Argumente der Verteidigung in der Entscheidung des BGH derart Beachtung fanden, dass das Urteil des Landgerichts aufgehoben wurde. Eventuell werde jetzt der Weg für eine straf-, zivil- und versicherungsrechtliche Gesamtlösung geebnet.