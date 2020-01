Der Untreue-Prozess gegen den vom Dienst suspendierten Schneidewind muss neu aufgerollt werden.

Der vom Dienst suspendierte Homburger Oberbürgermeister Rüdiger Schneidewind (52) kann vorerst aufatmen. Der fünfte Strafsenat des Bundesgerichtshofes (BGH) in Leipzig hat das Untreue-Urteil gegen den SPD-Kommunalpolitiker aufgehoben. Schneidewinds Verteidiger, Joachim Giring, rügte in seinem 1347 Seiten starken Revisionsantrag gleich mehrere Rechtsfehler.

Die vierte Strafkammer des Saarbrücker Landgerichts hatte Schneidewind im Februar vergangenen Jahres wegen besonders schwerer Untreue im Amt zu einer Freiheitsstrafe von 15 Monaten auf Bewährung und einer Geldauflage von 10 000 Euro verurteilt. Wäre dieses Urteil rechtskräftig geworden, hätte der OB sein Amt und seine Pensionsansprüche verloren.

Das Untreue-Verfahren gegen den SPD-Politiker muss jetzt vor einer anderen Kammer des Landgerichts neu verhandelt werden.Wie es heißt, haben die obersten Richter in ihrer Entscheidung ernsthafte Zweifel an den Feststellungen geäußert, die die vierte Strafkammer in ihrer Urteilsbegründung getroffen hat. Die Beweiswürdigung sei aus BGH-Sicht zum Teil nicht nachvollziehbar.

Das Landgericht ging von einem Schaden in Höhe von mehr als 100 000 Euro aus. Schneidewind hatte Privatermittler persönlich beauftragt, Mitarbeiter des städtischen Bauhofs über Wochen hinweg zu observieren. Die komplette Rechnung des Detektivbüros ging über 330 000 Euro. Vergleichangebote gab es nicht. Der Stadtrat war in diese Beauftragung nicht eingebunden. Die Staatsanwaltschaft hatte nach umfangreichen Ermittlungen Anklage wegen Untreue gegen den Rathauschef erhoben. Im Prozess plädierte der zuständige Oberstaatsanwalt Peter Thome auf eine Bewährungsstrafe von zehn Monaten. Das Gericht ging deutlich darüber hinaus. Verteidiger Giring forderte Freispruch.

