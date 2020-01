Im Rahmen einer Wohnungsvermittlung Geld in die eigene Tasche stecken: Das ist der Vorwurf, weswegen ein Makler vom in Strafsachen für Homburg zuständigen Amtsgericht St. Ingbert zu einer Geldbuße von 1500 Euro verurteilt worden ist. Von Eric Kolling

Die Hintergründe schildert Amtsgerichts-Chefin Marion Walther so: Der Angeklagte war für ein Ehepaar tätig und sollte einen Abnehmer für eine dem Paar gehörende Eigentumswohnung finden. Schließlich fand er einen Interessenten, der 129 000 Euro berappen wollte. Das gab er dem Ehepaar zwar so weiter, fügte aber die Lüge hinzu, der Käufer könne die Maklerprovision von 3,57 Prozent nicht bezahlen, die er in Wirklichkeit einstrich. Außerdem schlug er vor dem Hintergrund der angeblich entgangenen Käuferprovision vor, das Ehepaar solle an ihn eine Verkäuferprovision von fünf anstatt zuvor ausgemachter drei Prozent des Verkaufspreises zahlen. Weil das Ehepaar ihm glaubte und eine Ergänzungsvereinbarung zum Maklerauftrag unterschrieb, strich der Täter rund 3070 Euro mehr ein, als zuvor abgemacht war. Das Ganze flog auf, als das Ehepaar vom Käufer erfuhr, dass der sehr wohl die Maklerprovision bezahlt hatte. Es weigerte sich, die nachträglich vereinbarte Summe zu begleichen. Zu Recht, wie das Gericht klarstellte. Bereits durch den irrtumsbedingt abgeschlossenen Vertrag sei ein Vermögensschaden entstanden, so Walter abschließend.