Einen Betrüger hat das in Strafsachen auch für Homburg zuständige Amtsgericht St. Ingbert (noch vor den verschärften Corona-Maßnahmen) zu einer Geldstrafe von 1000 Euro verdonnert. Der Mann hatte einem anderen angeboten, Felgen aufzubereiten. Von Eric Kolling

Dieser Kunde hatte ihm laut Amtsgerichtsdirektorin Marion Walther am 11. Dezember 2017 seine Felgen gebracht und einen entsprechenden Werkvertrag unterzeichnet. 500 Euro sollte das kosten, die Übergabe der Felgen nebst passenden Reifen fand am 5. Januar 2018 in der Firma des Verurteilten statt. Der kassierte die Felgen ein und verkaufte sie nebst den Reifen für einen Preis zwischen 500 und 600 Euro an einen Zeugen weiter, anstatt sie dem Besitzer zurückzugeben.