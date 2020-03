später lesen Angeblich im Auftrag des Gesundheitsamts unterwegs Betrüger in Schutzanzügen unterwegs FOTO: dpa / Khalil Dawood FOTO: dpa / Khalil Dawood Teilen

Twittern



In der Corona-Krise warnt der Saarpfalz-Kreis vor besonders dreisten Betrügern. Diese seien am Freitag in Kirkel-Neuhäusel mit Mundschutz und Schutzanzügen von Haus zu Haus gegangen und hätten sich als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes des Saarpfalz-Kreises ausgegeben. Von Eric Kolling