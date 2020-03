Im Rahmen der Thea­tergastspiele kommt das Berliner Kriminaltheater an diesem Donnerstag, 12. März, um 19 Uhr nach Homburg. Mit „Fisch zu Viert“ von Wolfgang Kohlhaase und Rita Zimmer bringt es in der Inszenierung von Matti Wien eine der erfolgreichsten Kriminalkomödien auf die Bühne des Kulturzentrums Saalbau. Von red

Auch 40 Jahre nach ihrer Entstehung hat sie nichts an Tempo, Sprachwitz und Komik verloren, hieß es weiter in einer Mitteilung.

Zum Inhalt des Stückes: In einem märkischen Landhaus verbringen Jahr für Jahr die Brauerei-Erbinnen Charlotte, Cäcilie und Clementine zusammen mit ihrem Diener Rudolf den Sommer. Fast 30 Jahre ist Rudolf den Schwestern stets zu Diensten. Mit jeder von ihnen hat er zärtliche Stunden verbracht – freilich ohne das Wissen der jeweils anderen – und jede von ihnen hatte versprochen, ihn im Testament zu bedenken. Als er nun vorzeitig um Auszahlung bittet, will keine der Schwestern mehr etwas von ihrem Versprechen wissen, was Rudolf zur Drohung veranlasst, sein Geheimnis auszuplaudern. Keine gute Idee, finden die Schwestern und bringen Arsen und andere todbringende Mittel ins Spiel...

Eintrittskarten gibt es für 28,50 und 26,50 Euro in der Tourist-Info am Kreisel, Talstraße 57a, unter Tel. (0 63 32) 8 70 01, www.merkur-kartenvorverkauf.de, bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen sowie an der Abendkasse.