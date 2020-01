später lesen Achtung Autofahrer Bis April Baustelle in Einöd Teilen

Die Stadtwerke Homburg erneuern bis wohl Ende April 2020 die Strom-Versorgungsleitungen in der Heinrich-Spoerl-Straße in Einöd. Dafür errichten sie am Montag, 13. Januar, eine Baustelle in der Hauptstraße. Von red