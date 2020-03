Die Fastnacht ist jetzt schon eine Weile ausgeklungen, zu der Zeit der Session standen bei der Homburger Narrenzunft natürlich die Mariechen und Garden im Vordergrund. Tanzen kann man bei der HNZ aber das ganze Jahr über – nicht nur im karnevalistischen Sinn, sondern auch jenseits der Fastnacht.

Denn es gibt unter dem Dach der HNZ auch eine Ballettabteilung. Und die bietet ein breit gefächertes Angebot für alle Tanzbegeisterten des klassischen Balletts an, angefangen von der tänzerischen Früherziehung ab etwa dreieinhalb Jahren bis hin zum Ballett für Erwachsene ohne Altersbegrenzung. Zuständig für die Kleinsten der Abteilung ist die studierte Tanzpädagogin Eva Lajko aus Saarbrücken. Für alle anderen Altersstufen ist die zertifizierte Tanzpädagogin Rebecca Heib aus Bexbach verantwortlich.

Der Unterricht erfolge stets nach einem an den Leistungsstand der Tänzerinnen und Tänzer angepassten Lehrplan. Im Vordergrund stehe der Spaß an Bewegung und Ausdruck. Zusätzlich bietet die Ballettabteilung gemeinsam mit der Tanzpädagogin Rebecca Heib, die bei der Royal Academy of Dance registriert ist, Ballettprüfungen am Ende eines jeden Lehrplanes an. Diese Prüfungen seien natürlich freiwillig, denn für die Teilnahme bedürfe es einer intensiveren Vorbereitung mit zweimal wöchentlichem Unterricht, hieß es in der Mitteilung der Abteilung weiter.

Eine Besonderheit der Ballettabteilung sei das Ballett-Workout, das ebenfalls von Rebecca Heib geleitet wird. Mit einem Mix aus klassischem Tanz, Kraftübungen und Dehnung sollen all jene angesprochen werden, die sich mit Tanz fithalten möchten. Vorkenntnisse im klassischen Ballett sind für die Teilnahme am Workout nicht notwendig.

Wer Lust bekommen hat, in den Unterricht hinein zu schnuppern, der ist jederzeit eingeladen. Voranmeldung und weitere Informationen unter: Michaela Masseli, Telefon (0 68 41) 7 39 31 77, per E-Mail: ballett@homburgernarrenzunft.de

FOTO: Hannah Cottone