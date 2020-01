Die Voruntersuchungen für den Neubau einer Lärmschutzwand entlang der B 423 im Bereich Berliner- und Lappentascher Straße sind abgeschlossen. Wie der zuständige Landesbetrieb für Straßenbau mitteilt, würden ihm die für die Fortführung des Projekts erforderlichen Vermessungsdaten bis Anfang März vorliegen. Von Eric Kolling

Anschließend beginne die Bearbeitung des planerischen Vorentwurfs. Voraussichtlich im Herbst 2020 könne das Ergebnis der Planung den städtischen Gremien vorgestellt werden, so LfS-Sprecher Klaus Kosok weiter. Die Lärmschutzwand an dieser Stelle wird seit langem gefordert. Aktiver und passiver Lärmschutz an der B 423 wurde im Bereich Homburg bereits seit den 80er Jahren realisiert, aber nicht auf Erbacher Seite. Dafür allerdings bestehe ein Rechtsanspruch, betonte auch der hiesige CDU-Bundestagsabgeordnete Markus Uhl bei einem Gespräch in unserer Redaktion.