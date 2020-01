später lesen Autobahn A6 bei Homburg Polizei sucht nach Zeugen eines Unfalls auf der A 6 Teilen

Die Polizei in Homburg sucht nach einem Autofahrer, der am späten Donnerstagabend auf der Autobahn A 6 zwischen Homburg und Waldmohr in Fahrtrichtung Mannheim einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Vorfall ereignete sich gegen 21.45 Uhr, nicht weit entfernt von dem Autobahn-Rastplatz Homburg bei Reiskirchen. Von Peter Neuheisel