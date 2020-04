später lesen Auto in Homburg beschädigt Mercedes wurde auf Parkplatz beschädigt Teilen

Die Polizei sucht nach Zeugen, die am Samstagvormittag möglicherweise einen Vorfall in der Homburger Innenstadt beobachtet haben. In der Zeit von 11.30 bis 11.50 Uhr wurde ein silberner Mercedes mit Zweibrücker Kennzeichen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Mannlichstraße von einem unbekannten Täter zerkratzt. Von red