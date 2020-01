später lesen Im Industriegebiet Zunderbaum Am Zunderbaum: Aus fünf Lastern Tankkarten geklaut Teilen

Diebe sind am Freitag zwischen 18.30 und 21.48 Uhr auf einem Firmengelände am Zunderbaum in insgesamt fünf Laster eingedrungen. Wie die Polizei berichtet, schlugen der oder die Unbekannten die Fahrerscheibe ein, kletterten ins jeweilige Führerhaus und entwendeten Tankkarten der geschädigten Firma. Von Eric Kolling