Der Verein hat für 2020 ein attraktives Wanderprogramm auf die Beine gestellt. Los geht es an diesem Sonntag, 16. Februar. Von red

Interessante Touren – per pedes oder pedalos – bietet der Pfälzerwald-Verein Höchen auch in diesem Jahr. Der neue Wanderplan, der alle Angebote detailliert beschreibt, ist beim Vorsitzenden Bodo Stöckl, Telefon (0178) 217 74 74, Email: bodostoeckl@aol.com, erhältlich.

Nach dem bereits absolvierten Winterfest und der Mitgliederversammlung im Januar steht als Wanderauftakt an diesem Sonntag, 16. Februar, eine zehn Kilometer lange Zwei-Hütten-Tour bei Hassel zwischen dem Kahlenberg und dem Niederwürzbacher Weiher auf dem Programm. Am Sonntag, 15. März, geht es über neun Kilometer vom Wendalinuspark zur „Wurzelbach“ zwischen Winterbach und St. Wendel mit Einkehr im Gasthaus „Schlupfwinkel“. Am 29. März steht eine 10 Kilometer lange Wanderung zu 13 künstlerisch gestalteten Brunnen im Woogbachtal bei Ensheim auf dem Programm. Am 26. April wird über sieben Kilometer auf dem Grenzgängerweg bei Nothweiler gewandert, mit Besichtigung des historischen Schaubergwerks St.-Anna-Stollen. Der „Itzenplitzer Pingenpfad“, der als Premiumwanderweg das Thema „Bergbau“ aufgreift, wird am 7. Juni auf acht Kilometer erkundet. Am 12. Juli wird über 14 Kilometer auf den Spuren der Neumühler bei Obernheim-Kirchenarnbach auf der Sickinger Höhe gewandert. Am 26. Juli geht es über zwölf Kilometer auf den Brunnen- und Felsenweg bei Heltersberg im Pfälzischen Holzland. Das Saarpolygon auf der Bergehalde Duhamel bei Ensdorf ist Ziel einer zehn Kilometer langen Tour am 23. August. Zum Hubehaus bei Kusel wird am 6. September über zehn Kilometer in der Heimat des unvergessenen Kammersängers Fritz Wunderlich im Kuseler Musikantenland gewandert. Erneut auf die Sickinger Höhe geht es am 20. September, diesmal über zehn Kilometer bei Schmitshausen. Eine zehn Kilometer lange Tour über den Rotenfels – höchste Felswand zwischen den Alpen und Skandinavien – führt am 11. Oktober von Bad Kreuznach nach Bad Münster am Stein. Am Donnerstag, 29. Oktober, wird nach einer zirka sieben Kilometer langen Wanderung bei Jägersburg in der Gaststätte des dortigen Turnvereins der Wanderplan für 2021 aufgestellt. Und am Sonntag, 8. November, geht es über acht Kilometer ab Höchen zum Hubertusmarkt in der Gustavsburg.

Drei Radtouren ergänzen das Wanderprogramm: Zunächst wird am 17. Mai von Hornbach zur Eschviller Mühle geradelt. Diese Tour ist 47 Kilometer lang. Die nächste Radtour führt am 21. Juni über 35 Kilometer als Rundkurs von Bexbach zum Uhrenmuseum in Blieskastel. Schließlich führt eine „No-E-Bike-Tour“ über 25 Kilometer am 9. August auf die „Hausstrecke“ ab Jägersburg.

Das Jahresprogramm der Höcher Pfälzerwäldler wird abgeschlossen am Donnerstag, 10. Dezember, mit einer Fahrt zum Thomas-Last-Nikolausmarkt auf dem Rathausplatz in Landau mit Besuch der Kunsthandwerker-Pavillons. Die Fahrt erfolgt mit der Regionalbahn über Neustadt.