Die Volkshochschule Homburg bietet ab Mittwoch, 8. Januar, 18 Uhr, einen Kurs in Tiffany-Glaskunst an. Die Tiffany-Glaskunst definiert eine Facette der handwerklichen Kunst des Louis Comfort Tiffany.

Es handelt sich eigentlich um eine Technik der Glasverarbeitung, stilistisch ist das Kunstgewerbe jedoch eng mit dem Jugendstil verknüpft. Veranstaltungsort ist die Küche der Hohenburgschule. Der Kurs findet an sechs Abenden statt und kostet 120 Euro.

Wer Russisch von Grund auf erlernen will oder auch schon Sprachkenntnisse besitzt, kann am Unterricht der VHS ab Dienstag, 14. Januar, 17.30 bis 19 und 19 bis 20.30 Uhr, in der Paul-Weber-Schule, kaufmännisches Berufsbildungszentrum, Karlstraße 6/Ecke Schillerstraße, Saal 209, teilnehmen. Die Kursteilnehmer werden behutsam in die kyrillische Schrift und die Grammatik eingeführt. Eine Muttersprachlerin vermittelt viel Interessantes über Land, Leute und Kultur, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die Kursgebühr beträgt für 15 Abende 60 Euro.

Die Volkshochschule Homburg startet außerdem am Montag, 3. Februar, einen Englisch-Anfängerkurs. Der Unterricht findet an 15 Abenden von 18 bis 19.30 Uhr in der Paul-Weber-Schule, Saal 201, statt. Für Interessierte läuft ein Wechselkurs am Vormittag. Die Kursgebühr beträgt 60 Euro, für Schüler 50 Euro.

Anmeldungen zu allen Kursen: VHS Homburg, Am Forum 5, E-Mail: vhs@homburg.de, Fax (0 68 41) 10 12 88, Telefon (0 68 41) 10 11 06.