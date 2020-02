später lesen Arbeitseinsatz im Hortus Fructus des OGV Kirrberg 120 Obstbäume müssen gepflegt und geschnitten werden Teilen

(red) Der Frühling kommt und damit fängt auch die Arbeit für Baum- und Gartenbesitzer wieder an. Für die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins Kirrberg geht es am Samstag, 22. Februar, 13.30 Uhr, los: Im Hortus Fructus (Am Kalkofer Weg), der vereinseigenen Streuobstanlage, stehen mehr als 120 Obstbäume, die gepflegt und geschnitten werden müssen, denn bis zum Herbst sollen sie wieder reichlich qualitativ hochwertiges Obst für die Brennerei des OGV liefern.