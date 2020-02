später lesen Aquarien- und Terrarienfeunde Homburg Zierfisch- und Reptilienbörse FOTO: Michael Wiehn FOTO: Michael Wiehn Teilen

Die Zierfisch- und Reptilienbörse der Aquarien- und Terrarienfeunde Homburg findet am Sonntag, 8. März, 10 bis 16 Uhr, in der Turnhalle am Sportheim in Beeden, Sandweg 11, statt. Laut der Terrarienfreunde werden ausschließlich eigene Nachzuchten an Fischen, Garnelen, Reptilien, Spinnen, Insekten, Wasserpflanzen sowie gebrauchtes Zubehör angeboten.