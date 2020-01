Am Donnerstag, 4. Juni, messen sich die Mitarbeiter der Unternehmen in Homburg wieder über fünf Kilometer. Von und Peter Neuheisel

Die Online-Anmeldung für den inzwischen achten Firmenlauf in Homburg ist ab sofort geöffnet. Der beliebte Lauf ist für den Donnerstag, 4. Juni, terminiert, wie es in der Pressemitteilung des Veranstalters, der „n plus sport GmbH“, heißt. Ab jetzt können Unternehmen ihre Mitarbeiter motivieren und für die Laufparty anmelden. Brandneu wird in diesem Jahr der „Virtual Run“ eingeführt. So können Mitarbeiter von überall auf der Welt die Laufstrecke absolvieren und per Screenshot über eine Laufapp ganz einfach nachweisen.

Mehr als 6000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden beim Firmenlauf am 4. Juni in der Kreis- und Universitätsstadt erwartet. Gemeinsam dem Arbeitsalltag entfliehen und als Team zusammenwachsen: Wer den glänzenden Pokal für das größte Team oder das kreativste Kostüm im Büro aufstellen möchte, sollte jetzt in die Vorbereitungen gehen, heißt es in der Mitteilung weiter. Auf der Fünf-Kilometer-Laufstrecke kann gemütlich gejoggt oder gewalkt werden. An diesem Donnerstagabend stehen Teamgeist und Vergnügen an oberster Stelle. Im Ziel angekommen, geht es auf der After-Run-Party direkt weiter.

Auf der unten stehenden Homepage können sich interessierte Unternehmen ab sofort online anmelden. Für die Mitarbeitermotivation und die anschließende Anmeldung ist der so genannte „Team Captain“ zuständig. Die Teilnahmegebühr pro Läufer beträgt 15 Euro plus Mehrwertsteuer. Der offizielle Anmeldeschluss ist am Freitag, 15. Mai. Der Firmenlauf wird unter anderem unterstützt von der Stadt, von Saar-Mobil, den Stadtwerken und mehreren ortsansässigen Unternehmen. Weitere Informationen unter:

www.firmenlauf-homburg.de