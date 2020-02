später lesen Kundgebung vor I-med Heute Warnstreik der Ärzte am Uniklinikum Teilen

In Hannover läuft heute die nächste Tarifrunde für Ärztinnen und Ärzte in Unikliniken zwischen der Gewerkschaft Marburger Bund und der Tarifgemeinschaft der Länder. Daher sind Ärzte an 23 Unikliniken an diesem Dienstag, 4. Februar, zu einem eintägigen Warnstreik aufgerufen. Von Ulrike Stumm