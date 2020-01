Mit einer Eisdisco eröffnet am Freitag, 31. Januar, die neue Eishalle in Homburg. In dem ehemaligen Autohaus sind zwei Eisflächen geplant. Richtige Eislaufbahnen in Hallen gab es im Saarland seit dem Aus für die Eishalle in Dillingen 2017 nicht mehr. Von Ulrike Stumm/red

Richtige Eislaufbahnen in Hallen gibt es im Saarland schon lange nicht mehr. Nun wird in Homburg eine solche Eishalle eröffnen (wir berichteten). Auch der Termin steht mittlerweile fest: Am Freitag, 31. Januar, ist es soweit, dann geht es los in der Mainzer Straße 77, zunächst mit einer offiziellen Vorstellung des Angebots für geladene Gäste, an der auch Bürgermeister Michael Forster und Wirtschaftsförderin Dagmar Pfeiffer teilnehmen, so die Stadt weiter. Mit dem regulären Betrieb startet man dann am Eröffnungstag ab 19 Uhr mit einer Eisdisco.

In den Räumen, in denen man dann seine Runden drehen kann, war zuvor ein Autohaus untergebracht. Investor ist Tim Hönig, gebürtiger Saarbrücker und Geschäftsführer einer IT-Firma in St. Ingbert, die Lösungen für Arztpraxen und Kliniken anbietet. Die Planungen sahen vor, dass in dem 1500 Quadratmeter großen Gebäude zwei Eisflächen entstehen. Die größere Fläche mit 25 mal 15 Metern sei dabei fürs Schlittschuhlaufen gedacht, auf der anderen, sechs mal 25 Meter groß, könne man Eisstockschießen. Genutzt werden könnten diese Eisflächen parallel. Möglich sein sollen Eislaufen und Eisstockschießen noch bis Ende April und dann wieder in den Monaten der eher „schlechteren Jahreszeit“, hatte der Investor angekündigt.

Weitere Infos findet man auch online bei Facebook unter IceLounge -Homburg oder auf der Internetseite:

www.icelounge-homburg.de