Nicht nur die Homburger Musikschule steht wie berichtet angesichts der Corona-Pandemie vor Problemen – sondern auch private Einrichtungen. Etwa die Altstadter Musikschule, wie Sybille Spiess-Deckert berichtet. Von red

Bei den Musiklehrern hier gebe es nicht wie bei öffentlichen Einrichtungen ein soziales Netz, das die Auswirkungen der Zwangsschließung abfedere.

Spiess-Deckert gegenüber unserer Zeitung: „Mit der angeordneten Schließung der Schulen würden normalerweise die Einnahmen wegfallen. Hier ist anzumerken, dass sich Schüler und Eltern in dieser Hinsicht ausgesprochen solidarisch gezeigt haben. Nachfragen zu Beitrag waren die absolute Ausnahme.“ Natürlich hätten die Lehrer nach Möglichkeiten zur Fortsetzung des Unterrichts mit anderen Mitteln gesucht und sie in den digitalen Medien gefunden. „Binnen kurzem haben sie Medienpräsenz entwickelt und die Weiterführung des Unterrichts über Skype, Facetime, Whatsapp und so weiter organisiert“, so Spiess-Deckert weiter. Beginnend mit der Geige sei mittlerweile die gesamte Bandbreite von Gitarre über Saxofon, Klavier und Gesang als Online-Unterricht verfügbar, sogar Schlagzeug habe sich als internettauglich erwiesen und werde unterrichtet. Die anfängliche Skepsis sei gewichen und das digitale Angebot der Altstadter Musikschule werde durchaus gut angenommen.

www.altstadter-musikschule.de