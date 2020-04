später lesen Nachrückerin im Stadtrat Homburg Afd-Fraktion: Ulrike Bender für Moritz Guth Teilen

Änderung bei der AfD-Fraktion im Homburger Stadtrat: In der jüngsten Sitzung ist Ulrike Bender als Ratsmitglied nachgerückt, nachdem Moritz Guth sein Mandat Anfang März niedergelegt hatte. Da Bender in der Donnerstagssitzung nicht persönlich anwesend war, erfolgt die obligatorische Verpflichtung per Handschlag in der kommenden Sitzung, teilt die Stadtverwaltung mit. Von Peter Neuheisel